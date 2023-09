Gossip Uomini e Donne | Armando Incarnato fuori dal trono over? La decisione

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 settembre 2023)sta per iniziare su Canale 5 il prossimo 11 settembre 2023 con la nuova stagione e fin da ora si parla a gran voce dei protagonisti del, in particolare di. La sua presenza non è ancora certa e il cavaliere potrebbe aver fatto una scelta importante per il suo futuro nel programma di Maria De Filippi. In attesa di scoprire la sua, tramite le indiscrezioni trapelate sulle prime registrazioni, scopriamo intanto chi sono i nuovi tronisti delclassico in cerca dell’anima gemella., che fine farà? La presenza dia ...