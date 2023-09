GOOGLE DOCUMENTI | ATTENZIONE ALLA TRUFFA CHE ARRIVA PER EMAIL CON G-DOCS

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sei un utente Gmail? Se ricevi un’con la notifica che un amico ti ha appena inviato un documento, dai una seconda occhiata. C’è una nuova. In un’era in cui la comunicazione digitale è diventata la norma, è essenziale prestarequando si ricevono e-mail non richieste, soprattutto quelle apparentemente inviate da amici o colleghi. Le tendenze recenti hanno mostrato un aumento delle truffe legate a Gmail, in cui i criminali informatici si spacciano pere sfruttano la fiducia degli utenti in questa popolare piattaforma. Che si fingano la fittizia ” Fondazione“, inviino inviti di calendario o creino notifiche convincenti, questi attori fraudolenti sviluppano costantemente tattiche per ingannare le vittime ignare. Una delle truffe più ...