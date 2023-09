Google Chrome festeggia i suoi 15 anni cambiando look e con nuove funzioni

... dal momento che ora sono disponibili per la maggior parte degli utenti di', spiegain un blog post, precisando che 'Espanderemo la disponibilità generale fino a raggiungere il 100% ...... Amazon Marketplace, App Store, Meta Marketplace (intermediazione);, Amazon e Meta (pubblicità);Android, iOS, Windows Pc Os (sistemi operativi);e Safari (browser);...sul desktop presto si rifarà il look.ha annunciato che il proprio browser presto si aggiornerà e sfoggerà un design in linea con il Material You adottato dal motore di ricerca già da ...

Chrome ha una nuova funzione utilissima Libero Tecnologia

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Google stringe sulla privacy negli annunci pubblicitari e si prepara al 'conto alla rovescia per il ritiro annunciato ...Chrome è stato ufficialmente riprogettato in Material You. immagine: GoogleChe tu ami Google Chrome o lo odi, tu... Non posso negarlo Il suo nome è ...