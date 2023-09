Golf | Ryder Cup | Djokovic | Sainz e Sheva all’All Star Match

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mercoledì 27 settembre al Marco Simone& Country Club di Roma, andrà in scena un’All, che precederà la quarantaquattresima edizione dellaCup. Per l’occasione si sfideranno due squadre: il ‘Team Monty’, capitanato da Colin Montgomerie e il “Team Pavin” diretto da Corey Pavin. Durante l’All, Montgomerie affiancherà Bale per sfidare Pavin e Shevchenko. Sarò poi il turno di Garrett Hilbert e Fioravanti, che dovranno affrontare Kathryn Newton e Victor Cruz. Infine Novake Carlossi scontreranno con Kipp Popert e Tommaso Perrino. SportFace.

Per la prima volta nella storia laCup, il torneo dipiù importante al mondo, si svolgerà in Italia. Prima dell'evento, che sarà trasmesso da Sky Sport dal 29 settembre al 1 ottobre, verrà disputato un All Star Match tra ......Bale Che sono ( o sono stati) al vertice dei loro sport e l'amore per il. Ed è soprattutto per questo che hanno accettato l'invito a partecipare all'All Star match che anticiperà laCup. ...Ora, ci attendono due eventi fondamentali che concluderanno questa estate azzurra: laCup di, che si terrà a fine settembre a Roma, un evento di portata mondiale, e i Mondiali di rugby. ...

Parata di stelle nell'All Star Match, evento che il 27 settembre a Roma precederà la Ryder Cup 2023 di golf, in programma dal 29 settembre all'1 ottobre.