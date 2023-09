Gli obblighi del DMA che dovranno essere rispettati entro sei mesi

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Pronti, partenza, (quasi) via. La designazione, da parte della Commissione Europea, dei sei gatekeeper e delle 22 piattaforme che saranno oggetto delle verifiche sul rispetto degliimposti dal DMA (Digital Markets Act) rappresenta il fischio di inizio dei nuovi paradigmi che dovrebbero riuscire a rendere più competitivo e meno monopolistico il mercato digitale del Vecchio Continente. Ci sono paletti ineludibili e sanzioni (in base al fatturato) molto elevate, a mo' di deterrente per le grandi aziende del Tech affinché si adeguino a una normativa che ha come obiettivo quello di aumentare la concorrenza in un settore diventato strutturale, ma attualmente soffocato dal potere – economico e non solo – di poche aziende che, tra le altre cose, non hanno sede in Europa.