(Di giovedì 7 settembre 2023) Attualmente lavora per la "Gazzetta dello Sport". Ha scritto anche per Cronache di spogliatoio, Sky Sport e Gianlucadimarzio.com. Nel 2022 ha vinto il Premio Ussi Roma, categoria Giovani, come ...

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - FRANCESCO PIETRELLADIARKOS. Fratelli nel pallone di Francesco Pietrella COLLANA Grande Sport PAGINE 400 PREZZO 19,...... cagliaritano di 26 anni, punto di forza dell'Inter di. Il riconoscimento promosso da '... Non smetteremo di raccontare quello chealtri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette ...... complice lo straordinario rendimento alla corte di Simone. In mediana, novità importanti: ... con continue verticalizzazioni a cercare la velocità einserimenti del trio Politano - ...

Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone di Francesco Pietrella Emilia Romagna News 24

RASSEGNA STAMPA - Igli Tare è tornato a parlare, ma non di Lazio, almeno non direttamente. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Pioli e Simone Inzaghi, ovvero i tecnici ...L'ex milanista al Messaggero: "Pensavo che Romelu sarebbe rimasto all'Inter, ma mi rendo conto che è andato nella squadra migliore ...