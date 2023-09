Giustizia lumaca | operaio ancora non indennizzato dopo 20 anni | il tribunale ingiunge il Ministero

(Di giovedì 7 settembre 2023) Caserta (Lucio Seneca). La settima sezione civile della Corte di Appello di Napoli ha stabilito che ildelladovrà pagare un indennizzo di 9.000 euro a Giulio Formati, un dipendente di una società casertana dichiarata fallita nel 1999 dalcivile di Santa Maria Capua Vetere. La causa del fallimento èaperta e non definita, e il lavoratore ha atteso oltre la tempistica prevista dalla legge, ovvero 6in più rispetto ai tempi previsti benché lunghi. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta di indennizzo per il danno non patrimoniale e ha stabilito un importo di 9.100 euro a favore del ricorrente. Ildellaè stato ingiunto a pagare senza ritardi a Formati l’indennizzo con gli interessi legali a partire dal 28 ...

