Giroud si fa male | la sequenza

(Di giovedì 7 settembre 2023) Olivierlascia il campo dopo 25' nella sfida tra Francia e Irlanda valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Per l'attaccante del Milan una botta alla caviglia sinistra: da monitorare ...

Francia, Giroud si fa male alla caviglia: derby a rischio Sky Sport

(Adnkronos) – Infortunio per Olivier Giroud. Il centravanti del Milan si è fatto male oggi, 7 settembre 2023, nel match Francia-Irlanda. L'attaccante, al 24' del primo tempo, è rimasto a terra per un ...