Giroud e l’infortunio con la Francia | Deschamps aggiorna | derby -9

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nove giorni alInter-Milan e l’attenzione si sposta sulle condizioni di, uscito per infortunio stasera in-Irlanda. Daarrivano le prime parole sulle condizioni, intervistato da TF1. IL COMMENTO – Olivierha dovuto lasciare il campo al 26? di-Irlanda, sostituito da Marcus Thuram che ha poi segnato il gol del definitivo 2-0. L’attaccante del Milan, a nove giorni dalcon l’Inter, è da valutare per. Didiernon dà particolarimenti né informazioni in vista della stracittadina: «Le condizioni di? Ha avuto una distorsione alla caviglia. Si è girata, era troppo doloroso per lui poter continuare purtroppo». Inter-News - ...