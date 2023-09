Giovani Promesse | il regista arretrato Gonçalo Inacio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Prosegue il consueto appuntamento settimanale con la rubricadi 11contro11, volto a scoprire le stelle del futuro del calcio mondiale. Questa settimana ci occupiamo di, difensore centrale portoghese in forza allo Sporting Lisbona. Appena compiuti 22 anni, il portoghese ormai da due stagioni è titolare fisso nello Sporting ed ha attirato su di sé vari interessi, tutti rifiutati per rimanere in Portogallo.: la storia diBernardonasce ad Almada, città di oltre 177.000 abitanti del Portogallo, situata nel distretto di Setubal, il 25 agosto del 2001. Dal suo quartiere, Barrio Miratejo, il ragazzo inizia la sua avventura nel mondo del calcio, ...

... di conoscere le ultime novità editoriali, confrontarsi con alcuni dei principali fotografi internazionali e scoprire trenta" della fotografia italiana ed europea. Il tutto in una ...... "Salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei", una sottolineatura che è ... "Di fronte alla dura realtà dell'economia e dellemancate, Salvini e la destra riprendono il ...... scoprire nuovi talenti emergenti e godersi lo spettacolo offerto da atleti di comprovata esperienza e. L'ingresso è libero ma si precisa che il numero di posti è limitato. Non ...

Consigli fantacalcio: 7 giovani promesse da prendere all'asta FantaMaster

Sabato 9 settembre al Circolo Tennis Firenze inizia la manifestazione "Babolat Cup", unico trofeo Under 12 in Toscana. Un appuntamento di richiamo seguito dalla Federtennis per scoprire giovani talent ..."Perdonaci tutti Giogiò, perché quella mano l'abbiamo armata anche noi, con i nostri ritardi, con le promesse non mantenute, con i proclami, i post, i comunicati a cui non sono seguiti azioni, con la ...