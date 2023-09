Giovambattista Cutolo | la Meloni propone una medaglia al valore civile per il giovane

Una medaglia al valore civile per, il musicista ventiquattrenne ucciso con tre colpi d'armi da fuoco all'alba di giovedì, 31 agosto, in piazza Municipio, a Napoli . Un riconoscimento annunciato dal presidente ...... si scopre che sono molti gli operai soliti lavorare in condizioni di pericolo sui binari • A Napoli, in duemila per i funerali di, il musicista ucciso per un motorino ...Lo afferma il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, commentando l'uccisione del giovane musicista. 'I giovani vanno educati alla non violenza: una missione che parte ...

Omicidio Napoli, applausi e lacrime ai funerali del musicista ucciso Adnkronos

Incontro a Palazzo Chigi tra la madre di Giovanbattista Cutolo, musicista ammazzato a Napoli, e la premier Meloni ...Commozione e rabbia ai funerali del 24enne Giovambattista Cutolo, il musicista di Napoli ucciso da un minorenne.