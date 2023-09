Giorgia Meloni | “Andrea Giambruno? Ha detto ‘ragazze | state attente’ come diceva mia madre”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 settembre 2023) La presidente del Consiglio: "Non dico acosa deve dire in tv" “Penso cheabbiauna cosa diversa da quella che è stata interpretata dai più. In quelle parole non leggo ‘se tu giri in minigonna ti possono violentare’, leggo una cosa simile a quella che miamiquando uscivo da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle”. La presidente del Consiglio,, in conferenza stampa oggi risponde così alle parole pronunciate in tv la scorsa settimana dal suo compagno, il giornalista: su Rete 4, in una discussione articolata su episodi di cronaca e in particolare su casi di stupro,ha“se eviti di ubriacarti ...