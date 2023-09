(Di giovedì 7 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano LoErasmo Iacovone di, tra i principali impianti deidelche si svolgerà nel capoluogo ionico e in altre città pugliesi nel 2026, nondemolito ema sottoposto a una importante ristrutturazione. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto questo pomeriggio nella sede della Camera di Commercio a cui hanno partecipato il sindaco Rinaldo Melucci, presidente del Comitato organizzatore, il commissario straordinario alla realizzazione delle opere Massimo Ferrarese, i tecnici comunali e della struttura commissiariale e, da remoto, l’architetto Gino Zavanella, progettista del nuovoIacovone, in rappresentanza di Esperia Investor. Secondo il commissario Ferrarese non sarebbe possibile ...

Giochi Mediterraneo, lo stadio di Taranto non sarà ricostruito La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, tra i principali impianti dei Giochi del Mediterraneo che si svolgerà nel capoluogo ionico e in altre città pugliesi nel 2026, non sarà… Leggi ...E’ questo l’esito dell’incontro che si è tenuto alla Cittadella delle Imprese tra il Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese e il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.