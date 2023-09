GF | sempre più certo l’allungamento | ecco quando potrebbe esserci la finale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sembra quasiil prolungamento della messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello. Non finirà a dicembre e c'è una prima data L'articolo proviene da Novella 2000.

Il numero tre del mondo Daniil Medvedev risulta comeimprevedibile in campo e fuori. "Oggi un giocatore morirà e lo vedrete in diretta", le sue ... Prima di ogni punto mi dicevo 'non riescea ...... un prezzo percepito ancora troppo elevato rispetto al convenzionale, e la presenza di una grande confusione tra i consumatori indotta da scaffali e packagingaffollati di simboli e ...Stando alla spiegazione del meteorologo, infatti, 'i cicloni 'nostrani' sonoa 'cuore freddo', ossia nella loro parte centrale sono pieni di ariafredda che nelle zone circostanti'. ...