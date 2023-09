Gessica Notaro contro chi l’accusa di avere esagerato con la chirurgia | “Vorrei vedere voi al mio posto”

L'idiozia degli haters non si ferma davanti a nulla. Nemmeno di fronte a, la ragazza che nel 2017 fu aggredita dal suo ex con l'acido: la sfregiò, compromettendole per sempre il viso.si è fatta forza, non si è chiusa dietro a un dramma ...'La chirurgia estetica mi ha salvato la vita: amatevi di più e rompete di meno'.asfalta gli haters. La sua vita di modella è cambiata il 10 gennaio del 2017, quando l'ex fidanzato la sfregiò con l'acido, durante uno di quegli appuntamenti finali, con millantato ...leggi anche, proposta di matrimonio del fidanzato Filippo Bologni L'ironia e l'invito ad amarsi di più "Siccome ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di un chiamiamolo ...

A sei anni dall'incubo, Gessica Notaro deve combattere adesso anche con gli haters. La ragazza che nel 2017 fu aggredita con l'acido dall'ex fidanzato, che la sfregiò ...Criticata per aver fatto spesso ricorso alla chirurgia plastica, in un lungo sfogo social l’attivista e showgirl ha risposto a tono a chi l’ha attaccata: “Mi hanno buttato addosso una bottiglia di ...