Gerry Scotti verso Sanremo | tutte le volte che è stato a un passo dal condurlo

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Non succede, ma se succede” con queste parole Amadeus ha condiviso sui social alcuni suoi scatti in compagnia di. I due – intenti a fare colazione – ammiccano alla fotocamera e ironizzano su. L’allusione, ovviamente, è al prossimo Festival diE se succedesse davvero? Amadeus corteggiafin dal suo primissimo Festival di, datato febbraio 2020. A confessarlo èproprio il conduttore Mediaset. “Festival di? Lo scorso febbraio 2020 era praticamente fatta. Amadeus mi disse che voleva confezionare una serata con me e Fiorello, e ricomporre il trio di Radio Deejay, ma stavo registrando ‘Chi vuol essere Milionario?’ a Varsavia e avrei dovuto fermare tutto, prendere un aereo per Nizza, poi il taxi per ...

Tam tam impazzito sui social per la foto pubblicata da Amadeus sul suo profilo Instagram che lo ritrae a colazione insieme con. 'Beccati…colazione in compagnia di', scrive il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo a correndo di una serie di scatti in cui si mostra allegro e ...Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto di Amadeus coninneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festival svela la line - up completa delle tre serate con cui il 18, 19 e 20 settembre, con ...Amadeus posta su Instagram le foto di una colazione cone parte subito il toto - Sanremo. "Beccaticolazione in compagnia di", scrive il conduttore e direttore artistico del festival accanto ad una gallery in cui appare divertito ...

Sanremo, Amadeus posta una foto con Scotti e partono subito le ipotesi. Il web invoca Gerry come co-conduttore Il Secolo XIX

Migliaia di commenti sotto le foto postate dal conduttore e direttore artistico del festival. "Fateci sognare!", scrivono i fan. E uno conia anche il nome della eventuale nuova coppia di conduzione: " ...Condividi Se ne parla dal primo anno di Amadeus come conduttore di Sanremo. E se al suo fianco arrivasse Gerry Scotti, suo grande amico dai tempi di… Leggi ...