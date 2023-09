Gerry Scotti a Sanremo 2024? L' incontro con Amadeus | foto e verità

Tam tam impazzito sui social per la foto pubblicata da Amadeus sul suo profilo Instagram che lo ritrae a colazione insieme con. 'Beccati…colazione in compagnia di', scrive il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo a correndo di una serie di scatti in cui si mostra allegro e ...Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto di Amadeus coninneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festival svela la line - up completa delle tre serate con cui il 18, 19 e 20 settembre, con ...Amadeus posta su Instagram le foto di una colazione cone parte subito il toto - Sanremo. "Beccaticolazione in compagnia di", scrive il conduttore e direttore artistico del festival accanto ad una gallery in cui appare divertito ...

Sanremo 2024, Amadeus posta foto con Gerry Scotti: il web impazzisce Adnkronos

(Adnkronos) – Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto di Amadeus con Gerry Scotti inneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festival svela l ...Condividi Se ne parla dal primo anno di Amadeus come conduttore di Sanremo. E se al suo fianco arrivasse Gerry Scotti, suo grande amico dai tempi di… Leggi ...