Germania | vicepremier Baviera nella bufera per volantini nazisti E il suo partito cresce

Hubert Aiwanger, politico tedesco,e ministro dell'Economia della Baviera , è finito nella bufera per l'accusa di aver ...Suddeutsche Zeitung e ha provocato un piccolo terremoto in, ...Da quando è venuto a galla il suo "peccato di gioventù", ossia il suo feroce attivismo antisemita e le sue simpatie naziste, ile ministro della Difesa della Baviera, Hubert Aiwanger è ...La sfida rischiosa allasul nuovo Patto di stabilità Non potendo dare loro soldi, ... insieme aie l'altro notabilato ristretto della Fiamma: delineare un iter più disteso della ...

Germania, vicepremier Baviera in bufera per antisemitismo: ma sale in sondaggi - LaPresse LAPRESSE

“In Europa la battaglia che si deve combattere è contro le disuguaglianze ed esiste uno strumento che è il salario minimo, questa è la garanzia per una vita migliore”. A dirlo a gran voce dal palco de ...Il vicepremier bavarese è al centro dello scandalo per le simpatie antisemite di gioventù, ma i suoi Freien Waehler guadagnano 4 punti in vista del voto di ottobre. La comunità ebraica: “Agghiacciante ...