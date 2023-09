Germania | Corte dei Conti | governo ha truccato i conti Ue | no a fondi speciali per tagliare deficit

... è quello più inguaiato, stretto come è tra una recessione conclamata e alcune accuse piuttosto pesanti, circa una gestione allegra del bilancio: la(ladei conti tedesca ha accusato ...Dopo essere stato scarcerato , lasciò Girona e venne in seguito arrestato in, per poi essere estradato in Italia. Nel dicembre del 2021 lad'Assise di Roma lo scarcerò però per un ...Peccato che quei conti pubblici, proprio in, siano ballerini , proprio ora che Berlino, ... Artifici contabili L'accusa proviene dalladei Conti tedesca ( Bundesrechnungshof ), secondo ...

Germania, Corte dei Conti: governo ha truccato i conti. Ue: Stati non possono usare fondi speciali ... Il Sole 24 ORE

Paradossalmente, chi continua a predicare rigore e fermezza sui conti, è quello più inguaiato, stretto come è tra una recessione conclamata e alcune accuse piuttosto pesanti, circa una gestione ...Alla vigilia della discussione sul Patto di stabilità, il ministro delle Finanze tedesco, Lindner, accusato di aver manipolato la finanza pubblica ...