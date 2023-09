Gentiloni anti-Italia? Cosa mi piacerebbe | Meloni | bordata all' uomo del Pd in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Daagli alleati e le elezioni europee, Giorgiariflette a 360 gradi in coda alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il Decreto Caivano messo a punto dal governo nel Cdm del pomeriggio, non senza polemizzare in diretta con quei giornalisti, da Giacomo Salvini del Fatto quotidiano a Claudia Fusani del Riformista, che la provocano sulle frasi del compagno Andrea Giambruno, giornalista di Rete 4, su donne, alcol e stupri. Si parte con la polemica innescata da Matteo Salvini contro Paolo. Il commissario Ueno "che gioca con un'altra maglia", l'espressione usata dal vicepremier e leader della Lega a proposito dell'importante esponente del Pd a Bruxelles, giudicato poco filo-no. "I commissari europei, pur rappresentando le nazioni, quando sono commissari ...