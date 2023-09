Genoa | Gilardino | “Onorato di far parte della storia di questo club | 130 anni di passione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Alberto, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a marginefesta per i 130delligure. “Buon compleanno al: 130die di. E’ unico ed emozionante allenaredi essere entrato assieme a tutto il mio staff, in questacon la vittoriascorsa Serie B. I cori e lache circondano me e tutta la squadra sono unici. La Serie A sarà del tutto nuova, sappiamo che arriveranno momenti difficili, ma se saremo bravi a restare uniti ne usciremo sempre in maniera positiva”. SportFace.