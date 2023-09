Genoa e l’enigma del tifoso che appassiona gli psichiatri | 130 anni di fatiche di Sisifo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) di Enrique Balbontin* “Quando ilgià praticava il football gli altri si accorgevano di avere i piedi solo quando gli dolevano”. GiBrera, genio godereccio della penna che cito suo malgrado, con questa perla mi fornisce l’incipit ideale per un “homenaje” ai 130del Grifone, il Vecchio Balordo, come lo battezzò lui,no doc. Onde evitare imbarazzanti parallela, mi limito a sottoscrivere ogni sua parola, ilè il padre (nonno) indiscusso del calcio italiano al quale diede i natali un giovedì di 130fa. Nel 1893 il porto di Genova primeggiava nel commercio di carbone e merci varie. Le agenzie marittime inglesi, un po’ come le bagasce e i delinquenti, pullulavano nei malfamati caruggi dell’angiporto della Superba. In quell’anno Sir Alfred Payton, sportivo e ...