Genoa | Biraschi verso la rescissione | pronto il ritorno in Turchia

Davide ha il contratto in scadenza e potrebbe presto risolvere con il Genoa. Lo spiega Alfredo Pedullà sul proprio sito: il difensore centrale ha avuto una proposta dal Karagumruk dove era stato in prestito.

Pedullà: «Biraschi può risolvere il contratto col Genoa ... Pianetagenoa1893.net

I movimenti di mercato in casa Genoa continuano: nelle prossime ore potrebbe esserci lo svincolo di un difensore per un ritorno in Turchia.Davide Biraschi può risolvere il contratto che lo lega Genoa sino al termine della stagione. Il difensore ha avuto una proposta dal Karagumruk ...