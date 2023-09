Genitori in Carcere per Due Anni se i Figli Non Frequentano La Scuola e Cellulare Sequestrato ai Minori se Delinquenti | Ufficializzata La Proposta di Legge

Giovedì il Cdm alle 12.30, ci sarà anche stretta sull'accesso dei minori ai siti porno. Fino a 2 annise il figlio non va a scuola... ha invece accolto la richiesta del pm Letizia Aloisio e confermato ilperché il contesto ...per questo Gianbattista consegnava tutti i mesi lo stipendio di operaio (1.400 euro) ai, che ......prevede una multa di 30 euro e aggiunge un nuovo articolo che punisce fino a due anni di'... poi, è prevista la revoca dell'assegno di inclusione per le famiglie in cui isono stati ...

Lotta alle baby gang, carcere per i genitori e stop ai cellulari - Politica - Ansa.it Agenzia ANSA

Avviso orale del questore anche per i minorenni, stop all’utilizzo del cellulare e carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo. La ventilata stretta sulla criminalità giova ...Basta spazi di impunità. Il giorno dopo il blitz delle forze dell’ordine nel Parco verde di Caivano, il governo mette nero su bianco la linea dura e prepara la stretta contro ...