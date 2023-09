GdS – Mercato aperto in Arabia Saudita | Salah | Pogba | Verratti e De Gea | chi può partire

(Di giovedì 7 settembre 2023) 2023-09-03 21:16:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla Gazzetta: L’affare Barrow non sarà l’ultimo verso il campionato: De Gea,e gli altri, tutti gli uomini che entro giovedì possono ancora raggiungere Ronaldo & co. La Serie A e gli altri quattro principali campionati europei hanno chiuso la loro finestra estiva diin entrata. Le contrattazioni, ancora per qualche giorno, rimarranno aperte in altri Paesi del Vecchio Continente (Ungheria, Belgio, Svizzera e Grecia, solo per fare alcuni esempi), ma è soprattutto la chiusura posticipata a giovedì 7 (inizialmente doveva essere mercoledì 20…) della campagna trasferimenti ina preoccupare non solo i dirigenti italiani. Perché ...

Sintomo di come ilabbia dato un altro volto al reparto . Lo scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia , che spiega come nelle amichevoli contro Legnago e Trento sembrava che il trio in ......House - Ambrosetti annuncia la terza importante operazione del 2023 dopo l'acquisizione di... di Alfredo Altavilla e Valerio De Molli nel Board della Società permette di presentaci alcome ......Terza importante operazione del 2023 per The European House " Ambrosetti dopo l'acquisizione di... di Alfredo Altavilla e Valerio De Molli nel Board della Società permette di presentaci al...

La guerra in Ucraina, 17 morti in un raid russo sul mercato nel Donetsk Giornale di Sicilia

Di fronte a una nutrita cornice di tifosi nerazzurri, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Inter Club dedicato a Javier Zanetti di Patti, paese della provincia di ...La proroga di mercato per le due squadre riammesse in Serie B (e altre due in Serie C) a fine agosto si conclude venerdì. La novità è che non possono soltanto fare mercato in entrata, ma possono anche ...