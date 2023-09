Gauff-Muchova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming semifinale US Open 2023

(Di giovedì 7 settembre 2023) Cocoaffronterà Karolinanelladegli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Per la prima volta in carriera la giovane tennista di casa è al penultimo atto del torneo newyorkese, il tutto a compimento di un’estate ricca di successi e in cui è arrivato il tanto atteso salto di qualità che si attendeva ormai da un po’. La nativa di Atlanta cerca quella che sarebbe, a diciannove anni di età, già la seconda finale major in carriera dopo quella persa al Roland Garros dell’anno passato contro Swiatek. Ma la sua avversaria non è da meno in quanto a miglioramenti messi a segno in questi ultimi mesi. Finale a Parigi e oraa New York di certo rappresenta un bottino che a inizio anno sarebbe stato ...

La prima sfida che andrà in scena sarà tra Coco(sesta testa di serie del main draw) e Karolina, che vuole ripetere l'atto conclusivo giocato al Roland Garros quest'anno. La ...è un match valido per le semifinali dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Tre settimane fa circa, a Cincinnati, c'era in palio un titolo Masters ...Nella prima semifinale Corisfida Karolinanella replica della finale di Cincinnati vinta dalla teenager USA solo diciotto giorni fa. Lanciata da quel successo, il suo primo in un WTA ...

Us Open 2023, oggi 7 settembre semifinali femminili: Gauff - Muchova e Sabalenka - Keys Virgilio

Non sarà da meno l'americana, che sogna un derby tutto statunitense sabato per la sfida decisiva e che più conta. La bielorussa ha dominato la concorrenza fin dall'esordio in queste settimane, ...Gauff-Muchova è un match valido per le semifinali dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.