Gasperini sulla graticola | caos a Bergamo

...paura. Non ero abituato a tutto questo ". Una "rivolta degli ex" partita da Joakim Maehle e caldeggiata sui social da Merih Demiral : il profilo del contendere è quello di Gian Piero,...Nella conferenza stampa dal ritiro della nazionale danese , Mæhle ha parlato di una gestione dittatoriale dei giocatori da parte di, basatapaura. raccontando alcuni aneddoti sulle "...Sono stato criticato daanche perché Rasmus Hojlund (passato al Manchester United, ndr) ... La sua potrebbe essere definita una gestione dittatoriale, basatapaura. Non ero abituato a ...

“Approccio dittatoriale, gestione basata sulla paura”: gli ex Atalanta mettono sotto accusa… Il Fatto Quotidiano

