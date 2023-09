Gasperini dittatore | le frasi shock degli ex Atalanta contro il tecnico

(Di giovedì 7 settembre 2023) BERGAMO - " La sua potrebbe essere definita una gestione dittatoriale, basata sulla paura. Non ero abituato a tutto questo ". Una "rivoltaex" partita da Joakim Maehle e caldeggiata sui ...

Una "rivolta degli ex" partita da Joakim Maehle e caldeggiata sui social da Merih Demiral : il profilo del contendere è quello di Gian Piero, accusato di avere metodi da sergente di ferro ."Approccio quasi dittatoriale diL'hai detto tu. ... Era così che decideva tutto. Se, ad esempio, facevamo un doppio allenamento, dovevamo restare a dormire nella struttura per la notte. ...Maehle: "un" Difficile capire se si tratti di uno sfogo amaro da parte di chi non fa più parte del progetto atalantino o se realmente la situazione sia quella raccontata da Maehle.

