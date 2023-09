Gaeta “Itinerari d’arte” al servizio della ricerca scientifica per la fibrosi cistica VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023)– L’arte, nella sua infinita multidisciplinarietà, oltre a far bene, aiuta a perseguire il bene. Non è assolutamente un gioco di parole ma l’obiettivo perseguito nel corso dell’estate dalla vivacissima associazione culturale “Caje” e dal bar “La Villa” dicon l’apprezzato patrocinio del Comune conferma come le diverse espressioni artistiche del territorio quando L'articolo/ “” alper laTemporeale Quotidiano.

...russi in Italia sono anche informati sui movimenti di Carvalhão Gil e Pozdnjakov A via... Ma questo turista evita tutti gliusuali e cammina con un'andatura singolare: passeggia per il ...Due le città del Lazio:e il Capoluogo pontino . Che adesso per proseguire la corsa verso il ... C'è così tanto che si possono creareculturali di estrazione molto differente. Anagni è ...... potrete percorrere degli incredibilialla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi ... Il tour organizzato conduce alla scoperta di, dove sarà possibile ammirare la celebre e ...

"Ritorno alla Terra dei Padri", approda a Gaeta "Klizia" per ... Comune di Gaeta

L’iniziativa coinvolge 340 atleti partecipanti per un itinerario di più di 1800 km, 10 regioni italiane attraversate, 23 associazioni coinvolte e oltre 30 patrocini a sostegno dell’iniziativa ...GAETA – La Run For Sla ha fatto tappa a Gaeta. La “staffetta della solidarietà”, partita da Agrigento per arrivare a Venezia, ha l’obiettivo principale di far conoscere, informare e sensibilizzare le ...