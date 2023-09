Fuori dal coro | generale Vannacci a Mario Giordano | “Mio libro interpretato male”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – “Il mioè stato. So che sono state vendute veramente tante copie. Conosco il numero delle copie vendute, so che sono tante, ma non dico il numero preciso”. IlRoberto, salito alla ribalta per il suoIl mondo al contrario, si esprime così oggi nella prima puntata didal, il programma checonduce su Rete 4. “Ho guadagnato 600mila euro? Non so quanto ho guadagnato, poi farò i conti. Sono soldi guadagnati onestamente, non vedo di cosa mi dovrei vergognare”, precisa il, finito al centro delle polemiche per i concetti espressi nelsu temi come l’immigrazione, l’omosessualità, gli ...