Frosinone | sgominato business della droga Maxi sequestri e sfratti

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non solo Roma, Caivano o Palermo. Nei giorni scorsi aè scattato il blitz da parte degli agentiquestura, che ha portato al recupero di 7 chili di stupefacente tra hashish e marijuana e 118 mila euro. Di questi era in possesso un giovane incensurato di 26 anni, Paolo Morgia, che è stato sorpreso all’interno di una abitazione del Casermone ed è stato così arrestato. Era in possesso, oltre al quantitativo di stupefacente, di contanti pari a 118 mila euro, che si presume siano fruttosua attività di spaccio. Il ragazzo, frusinate, ha finora vissuto di rendita al seguito del risarcimento milionario ottenuto per la mortemadre vittima di un incidente stradale. (Ansa)Sempre più intensi i controlli da parte delle forze dell’ordine, con il governo che invita al pugno duro e le forze presenti sul ...