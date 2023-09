(Di giovedì 7 settembre 2023)- Novità nell'ultima assemblea dell'Eca, l'European Club Association: tra le decisioni prese a Berlino, l'ufficializzazione del nuovodell'associazione. Tra i nuovi "Ordinary Members" (per ...

Tra i nuovi "Ordinary Members" (per un totale di 30 dal 2023 al 2027), anche il presidente della Roma Dan: quest'ultimo è uno dei sette membri nominati direttamente dai vertici ECA e Uefa. ...... avendolo giàa simbolo di una nuova era giallorossa, nella quale anche l'inimmaginabile ... Ormai l'abbiamo capito, bastano davvero pochi ingredienti per " l'americanata alla": voglia, ...L'occasione sarà più triste e la sua sedia rimarrà vuota in quel Palazzo del Cinema che avevaa sua seconda casa, dove nel 2013 gli era stato conferito il Leone d'oro alla carriera e dove ...

Friedkin eletto dai vertici Uefa: il presidente della Roma è nel board Eca Corriere dello Sport

Diverse novità dall'ultima assemblea dell'Eca, tenutasi questo pomeriggio a Berlino. Dan Friedkin, presidente della Roma, entra nel comunicato esecutivo dell'European ...Conferme per l'amministratore delegato dell'Inter Antonello e per il proprietario Nasser Al-Khelaifi, che resta presidente. Nell'associazione entra anche il Monza ...