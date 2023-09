d'Urso', l'appello di Joe Bastianich In un ultimo post su Instagram, Bastianich cita propriod'Urso , presentandosi alla stazione di Milano, sulle scalinate, con un cartello a ...... ritratto in una foto sulle scale della stazione centrale in jeans, polo nera, occhiali da sole, cappellino e… un grosso cartello alzato in aria con la scritta 'D'Urso'. Cosa ...Le fotografie sono gratuitamente concesse daAlbis.Download WordPress Themes Download WordPress ThemesPremium WordPress Themes Download Download Premium WordPress Themes...

Joe Bastianich, strano appello social: «Free Barbara D'Urso». Ecco cosa c'è sotto leggo.it

AJoe Bastianich ha voluto dedicare un post alla sua amica Barbara D'Urso e in tanti, tra i fan, lo hanno bersagliato di critiche."Free Barbara d'Urso": Joe Bastianich e lo strano appello, tutta una provocazione Spunta un'ipotesi sul futuro della conduttrice.