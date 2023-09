Francia | ragazzino di 16 anni muore in banlieue inseguito dalla polizia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tragedia alle porte di Parigi. Un ragazzo di 16è morto in ospedale per le gravi ferite riportate mentre fuggiva, sulla sua moto da motocross, da un’auto dellache lo inseguiva. Lo scontro è avvenuto ad Elancourt, nel dipartimento di Yvelines, a una trentina di chilometri da Parigi: il ragazzo non si era fermato all’alt per evitare un controllo e, fuggendo, si è scontrato con un’altra auto dellache sopraggiungeva. Il 16enne, che ha subito un arresto cardio-respiratorio, è stato inizialmente rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale dove, secondo quanto dichiarato dall’ufficio del pubblico ministero, è deceduto a causa delle ferite riportate. Due poliziotti sono in stato di fermo e sono stati interrogati sull’accaduto. La procura di Versailles ha aperto due indagini: una per “rifiuto di ...

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il ragazzo - su una moto da motocross - aveva rifiutato di fermarsi all'alt. Un alt, una fuga, lo scontro e la morte. Una storia che ricorda quella di Nahel che ha infiammato la Francia per settimane. Un ragazzo di 16 anni della banlieue parigina è morto così, in ospedale, per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia.

Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale per le ferite riportate in seguito a un inseguimento con la polizia. Due poliziotti sono stati posti in stato di fermo con l'ipotesi…