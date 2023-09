Ildi Stato dellaha approvato oggi il divieto di indossare nelle scuole la abaya, abito lungo utilizzato da molte allieve musulmane. Una misura difesa nei giorni scorsi dallo stesso ...'Il giudice ritiene che il divieto di indossare tali indumenti non costituisca un attacco grave e illegale a una libertà fondamentale', si legge nella decisione deldi Stato. L'uso dell'...... termine con il quale si intende quell'insieme di relazioni asimmetriche che legano laalle ... Come ha sostenuto il presidente delGiorgia Meloni al G7 di Hiroshima dello scorso maggio ...

Francia: ok consiglio di Stato a divieto abaya a scuola - Ultima ora

L'abito lungo utilizzato da molte allieve musulmane non nasce come abito religioso, ma viene ‘raccomandato’ dagli islamisti radicali ...Il consiglio di Stato della Francia ha approvato il divieto di indossare nelle scuole la abaya, abito lungo utilizzato da molte allieve musulmane. Una misura entrata in vigore il 5 settembre e difesa ...