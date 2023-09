Francia | 16enne non si ferma all’alt e muore in incidente mentre scappa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un ragazzo di 16 anni ieri è morto a Elancourt, in, menteva dalla polizia sulla sua moto.era in fuga dopo non essersitodegli agenti, il ragazzo si è scontrato ad un incrocio con una macchina della polizia che non era coinvolta nell’inseguimento. Gli agenti all’interno del veicolo sono in stato di fermo e sul caso è aperta un’inchiesta. Tragedia inunNon simorto- Photo Credits Corriere del TicinoUn ragazzo a Elancourt è morto in seguito ad un inseguimento con la polizia. Il giovane non si èto allo stop degli agenti ed èto con la sua moto. Fuggendo si è scontrato con ...

Un ragazzo di 16 anni della banlieue parigina morto ieri sera in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia che lo inseguiva. A ...Il, è stato inizialmente rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale ma è ... ampiamente diffuse sui social network, hanno scatenato un'ondata di rabbia in, dove la ...Il, è stato inizialmente rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale ma è ... ampiamente diffuse sui social network, hanno scatenato un'ondata di rabbia in, dove la ...

Francia, 16enne muore in banlieue inseguito dalla polizia Sky Tg24

Un 16enne è morto in un incidente stradale a Élancourt dopo non essersi fermato a un controllo di polizia. Poco più di due mesi fa l'uccisione di Nahel a Nanterre aveva infiammato la Francia.Il 16enne, che ha subito un arresto cardio-respiratorio, è stato inizialmente rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale dove, secondo quanto dichiarato dall’ufficio del pubblico ...