Francia | 16enne muore in banlieue inseguito dalla polizia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un ragazzo di 16 anni dellaparigina è morto stasera in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto dellache lo inseguiva. A ...

Un ragazzo di 16 anni della banlieue parigina è morto stasera in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia che lo inseguiva. Dopo lo scontro il ragazzo era in arresto cardiaco, è stato rianimato dai soccorsi e portato in ospedale.

Un alt, una fuga, lo scontro e la morte. Una storia che ricorda quella di Nahel che ha infiammato la Francia per settimane. Un ragazzino di 16 anni della banlieue parigina è morto così, in ospedale, ...Il giovane alla guida di una moto da cross non si era fermato a un controllo nella regione di Versailles. Portato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo ...