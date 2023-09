Francesco Gabbani show a Carrara | grande evento il 9 settembre

(Di giovedì 7 settembre 2023)in concerto a: tutto suldel cantante toscano RTL 102.5 è radio ufficiale diin“Finalmente a casa”, il concertoche segna il ritorno a casa di. Il 9, nel giorno del suo compleanno, il cantautore festeggia con un concerto in radiovisione su RTL 102.5. A partire dalle 21:00, in diretta da, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Quello dinon sarà solo un concerto, bensì un qualcosa di diverso e di speciale ...

Un village aperto fin dal mattino, all’interno di Carrarafiere trasformata per l’occasione in un’area attrezzata per grandi eventi, dove si potrà mangiare e soggiornare. Ci saranno 12 stand gastronomi ...L’ha voluto lui: contro ogni legge di profitto, contro ogni preventivo di guadagno. Francesco Gabbani ha deciso, "con animo puro e libero da ogni interesse" di festeggiare il suo compleanno con la sua ...