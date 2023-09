Francesco Bagnaia in pista a Misano 5 giorni dopo il terribile incidente | ha l’ok dei medici

(Di giovedì 7 settembre 2023) Cinqueilsul circuito del Montmelò in Spagna,tornerà in. Il pilota Ducati ha ricevuto il via libera deiper poter disputare il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini in programma aquesto weekend. Quindi, venerdì sarà regolarmente al via delle prove libere. “La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto”, ha scherzato il leader del mondiale, che è già arrivato al circuito seppur con una vistosa fasciatura alla gamba destra.è caduto durante l’ultimo gran premio: un highside all’uscita della seconda curvala partenza.aver sbattuto sull’asfalto, il pilota italiano è stato ...

ROMA - Dopo il grosso spavento per l'incidente di Barcellona, il pilota della Ducati, tornerà in pista per correre il Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP : adesso è ufficiale. A comunicarlo è stato lo stesso circus motociclistico attraverso i social, una volta ...potrà scendere in pista a Misano per il Gp di San Marino. Il campione del mondo della Ducati ha infatti ricevuto l'ok dei medici del circuito, dopo il terribile incidente di ...Nel 2020, è tornato a ricoprire il ruolo di sostituto, prendendo il posto dell'infortunatonel doppio appuntamento del Red Bull Ring, in Austria. Infine, nel 2021, lo abbiamo ...

Bagnaia idoneo per Misano: "Cosa mi è rimasto impresso dell'incidente" Tuttosport

Italy's reigning Ducati world champion and championship standings leader Francesco Bagnaia on Thursday got the medical all-clear to race in Sunday's San Marino Grand Prix after being involved in a hor ...Passato lo spavento della caduta di Montmelò, Francesco Bagnaia ha ricevuto la conferma dallo staff medico per poter partecipare al Gran Premio di San Marino, in programma questo fine settimana. Il 26 ...