Francesca De Andrè operata d’urgenza | “Non potrò piu’ avere figli

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 7 settembre 2023)Deha raccontato sui social la sua estate trascorsa in ospedale a causa di un problema di salute molto serio. La showgirl 33enne,a di Cristiano De, in seguito ad un’ecografia ha scoperto didelle masse nelle tube di Falloppio. I medici hanno deciso di operarlae adesso è in attesa dell’esame istologico. La giovane, però, prova ad affrontare con ironia questo difficile momento. “Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita mi è successo…ed ecco appunto!”, scrive su Instagram dopo un’assenza di quasi 50 giorni. E racconta come ha scoperto che qualcosa non andava: “Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette ...