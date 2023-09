Frammenti di drone russo in Romania | è guerra totale?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il ministero della Difesa di Bucarest ha riferito chedi unsono caduti sul territorio romeno. "Una situazione completamente inaccettabile, che costituisce una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato alleato della Nato", avverte il presidente Iohannis. Almeno 16 morti e oltre trenta feriti in un raid di Mosca su un mercato nel Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il segretario di Stato americano in visita a Kiev. "Sono tornato per rafforzare il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina" ha detto Antony Blinken. Gli Usa si preparano intanto al primo invio di armi all'uranio impoverito.