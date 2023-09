FourFourTwo incontra Lucy Clark | il primo arbitro di calcio apertamente transgender al mondo

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sito inglese: Ognisi preoccupa di subire abusi dagli spalti. Ma mentre la maggior parte dei funzionari accetta che la causa siano le loro decisioni sul campo,temeva che la sua stessa identità sarebbe diventata il problema. Questo accadeva prima del 2018, quandoera pubblicamente conosciuta come Nick, un ex calciatore diventatoche aveva governato centinaia di partite fuori campionato durante la sua carriera.si era sempre sentita a casa quando scendeva in campo: il problema era che si sentiva intrappolata nel corpo di un uomo. “Non pensavo che ilmi avrebbe accettato, essendo”, spiega il 51enne FFT Ora. “Pensavo di dover rinunciare a tutto. La stagione 2017/18 sarebbe la mia ultima”. La ...