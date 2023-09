FOTO | Un gesto d’amore…Randy Orton e sua moglie Kim si tatuano lo stesso simbolo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Randyè un vero e proprio veterano nel mondo del pro wrestling, dal momento che milita nello squared circle da oltre vent’anni. Ha fatto di tutto per essere un wrestler professionista e si è guadagnato il rispetto e la fiducia dei suoi colleghi e dei fan.è stato visto come una persona molto difficile da gestire nel backstage della WWE durante i suoi primi giorni. Dopo l’incontro con laKim, The Viper è diventato una persona migliore e le ha persino riconosciuto il merito di questo cambiamento. Und’amore La coppia sposata continua a essere amata dai fan attraverso i loro post sui social media e di recente i due hanno sfoggiato tatuaggi identici comedel loro amore. Mentre Kim ne ha uno sulla clavicola destra, il Legend Killer lo ha appena sotto il pettorale ...

Ai giudici ha spiegato che averla ammazzata, per lui, era un 'd'amore'. 11 FEBBRAIO, RIPOSTO (... La ragazza era tornata da una serata in discoteca: l'ultimadella giovane alle 5.58, quella ...Gambino stamattina ha pubblicato un post su Facebook, allegando unainsieme a Marisa Leo: '... La nostra comunità è sotto shock per questodi assoluta follia. A nome mio e di tutta la ......volto tv e chef Joe Bastianich ha pubblicato unasu instagram in cui si è mostrato alla stazione di Milano impegnato a tenere un cartello con su scritto: 'Free Barbara d'Urso' . Unquesto ...