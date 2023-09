FOTO – Milan mette in vendita un kit con i colori dell’Inter! Scoppia la polemica

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilattraverso il proprio store ha messo inil kit pre-gara (compresa la tuta) che ha fatto discutere e non poco il popolo rossonero. I dettagli di questi completi, difatti, presentavano idell’Inter.“NERAZZURRO” –lain casaper ladel kit pre-gara con il dettaglio nerazzurro. Dopo la rabbia dei tifosi sui social e la protesta della Curva Sud, questa mattina la contestata linea di abbigliamento è stata tolta dallo store ufficiale. Di seguito l’immagine del kit con il dettaglio nerazzurro che ha fatto tanto discutere i tifosi rossoneri. Fonte: sito ufficiale Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

... Sergej Milinkovi - Savic (298), fantasista ex Lazio attirato dagli stipendi sauditi, e Christian Pulisic, il nuovo rinforzo offensivo delacquistato dal Chelsea con 295 menzioni. "...Uno dei personaggi è Desailly, l'ex - giocatore di Marsiglia,, Chelsea e della nazionale ... Come ha scelto il background delle"Volevo che lefossero scattate per lo più in Africa, in ...... squalifica di Agnelli ridotta da 16 a 10 mesi FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %srimanenti ... I bianconeri sono la prima società italiana, al dodicesimo posto, seguiti da Inter (14ª),(15°...

Grandi manovre in casa Milan: svelato il piano per il prossimo calciomercato, adesso l'obiettivo dei rossoneri è un altro ...Dal ritiro della nazionale belga Charles De Ketelaere ha parlato della decisione di lasciare il Milan dopo una sola stagione ...