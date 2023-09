(Di giovedì 7 settembre 2023) “Dovremmo, in questo momento, con la stessa. Con la”. Parola di Tommaso, che dai microfoni di Agorà Estate commenta le dichiarazioni di Salvini sul commissario europeo Gentiloni. Accusato di comportarsi spesso “come un commissario straniero”.con la“Io sono d’accordo con un principio – spiega il capogruppo di FdI alla Camera – per cui siache, quando sono in consessi in cui l’Italia merita rispetto, considerazione e difesa, si gioca con la”. L’invito vale anche per le forze di ...

Tommaso, capogruppo di Fdi alla camera dei deputati, ha detto: 'È difficile parlare di una ...del consiglio Mario Draghi in un intervento sull'Economist on line sostiene la necessità che l'......criticità relative al rispetto dei diritti umani in tale Paese (Della Vedova - Misto - +); ... nonché al pagamento della terza e quarta rata (- FDI). Il ministro delle imprese e del Made in ...I rapporti con i gruppi sono solidi e la guida di Tommasoe Lucio Malan non registra crepe e ... Un cambiamento profondo in un'che ha sempre faticato a esprimere una maggioranza vicina agli ...

Foti: "In Europa maggioranza e opposizione devono giocare tutti con ... Secolo d'Italia

Martedì, 5 settembre 2023 Home > aiTv > Foti (FdI): "Se l'intervista è reale Amato contesta una verità giudiziaria su Ustica" (Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Bisogna vedere cosa ha detto ...Segnalo inoltre lo studio di Unimpresa secondo il quale le banche italiane applicano i tassi più alti d’Europa sui mutui alle abitazioni ... Lo ha dichiarato in un’intervista a Libero Tommaso Foti, ...