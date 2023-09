... un'altra a Fuori dal coro : gli anziani in Italia rischiano di cadere in una trappola senzad'... paragonabile a quello che a Bibbiano e alha abusato dei minorenni e dei disabili. Si ......sul contrasto al bullismo e l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul. ...ne riparlerà a novembre (l'Italia è l'unico tra i paesi dell'Eurozona a non aver ancora dato il...... un'altra a Fuori dal coro : gli anziani in Italia rischiano di cadere in una trappola senzad'... paragonabile a quello che a Bibbiano e alha abusato dei minorenni e dei disabili. Si ...

Forteto: via libera della Camera a commissione d'inchiesta Il Tirreno