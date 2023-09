Forte sisma a Pozzuoli | gente in strada

(Di giovedì 7 settembre 2023) Unascossa di terremoto è stata avvertita in tutti i Campi Flegrei alle ore 19.40. L’epicentro è Agnano Pisciarelli. Il, di magnitudo 3.8, si è sprigionato a 2.5 km di profondità. Si apprende da FANPAGE che Canale 21 ha trasmesso in diretta la scossa. Persone in fuga al cinema THE SPACE ad Agnano. Il Blog di Giò.

Forte terremoto a Napoli: sciame sismico ai Campi Flegrei Today.it

A precederla un forte boato. Paura per la popolazione in attesa degli aggiornamenti dell'Ingv. La magnitudo preliminare è stata stimata in 3.6. Un terremoto di questa magnitudo viene generalmente ...Forte scossa di terremoto a Napoli, il sisma alle 19,45, localizzato ai Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni, ad una profondità di 1,7 chilometri ...