Formazioni ufficiali Serbia-Ungheria | quanta Serie A in campo

Commenta per primo Allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado va in scena la sfida della quinta giornata del Gruppo G di Qualificazioni Euro 2024 fra Serbia ed Ungheria. Ecco lescelte da Stojkovic e Rossi. SERBIA (3 - 4 - 1 - 2): V. Milinkovic - Savic, Veljokvic, Gudelj, Pavlovic, Radonjic, Maksimovic, S. Milinkovic - Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic, ...Commenta per primo Al Philips Stadion di Eindhoven si affronteranno Olanda e Grecia, gara valida per il girone B delle qualificazioni a EURO 2024. Ecco, di seguito, le. OLANDA (3 - 4 - 3): Flekken; Geertruida, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, de Jong, Blind; Simons, Weghorst, Gakpo. CT: Ronald Koeman GRECIA (4 - 3 - 3): Vlachodimos; Rota, ...Commenta per primo Di seguito, ledel match valido per le qualificazioni a Euro 2024. FRANCIA (4 - 3 - 3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, ...

Olanda-Grecia, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

L'azzurro Piotr Zielinski regolarmente titolare questa sera con la Polonia contro le Isole Far Oer nel match valido per il gruppo E delle qualificazioni europee. Nessun infortunio dunque per Piotr, ma ...Diramate le formazioni ufficiali di Danimarca-San Marino: tra i danesi scenderanno in campo dal primo minuto anche Kjaer e Lindstrom ...