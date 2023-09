Ford - Mustang Mach-E Rally | pronta per l' off-road

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lapresenta negli Stati Uniti la versione di serie della-E, che sarà proposta a partire da circa 65.000 dollari all'inizio del 2024. Il prezzo, pari a circa 60.700 euro al cambio attuale, è superiore di circa 5.000 dollari rispetto alla GT, mentre non si conoscono ancora i riferimenti per il mercato europeo. Fino a 881 Nm di coppia per divertirsi ovunque. La variante, svelata come Concept a luglio al Goodwood Festival of Speed, è stata sviluppata partendo dall'attuale top di gamma GT bimotore a trazione integrale per garantire il massimo piacere di guida sia su asfalto che nel fuoristrada leggero e per questo sono state introdotte alcune modifiche al powertrain e al telaio. La, la cui potenza massima non è stata ancora comunicata, può infatti erogare ...