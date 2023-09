Fontanarosa | «Bastoni è il mio idolo! Inzaghi? Non fa distinzioni»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023), giovane difensore dell’Inter ma in prestito al Cosenza, ha parlato del mondo nerazzurro.l’idolo indiscusso,grande tecnico. Così ha parlato a Cronache di Spogliatoio GRANDE DIFESA ? Alessandrosue la difesa interista: «tratta noi giovani come i grandi, senza. Se urla come dice Dumfries? In partita sì, in allenamento un po’ meno. Non mi sorprende l’inizio di stagione della difesa nerazzurra.ha dei grandi difensori, questo è fuori da ogni dubbio, ma ho visto come lavora con la difesa. Non sono per niente sorpreso». ALTRO PIANETA ?non ha dubbi: «L’anno scorso in allenamento ho marcato tutto l’anno Lukaku e Lautaro. È stato tosto, ma con attaccanti ...